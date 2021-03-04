“الأهلي بنغازي” يستعدّ لملاقاة “أنيمبا” النيجيري في الكونفدرالية

يُواصل “الأهلي بنغازي” تحضيراته لخوض مباراته المؤجّلة منذ الأسبوع الثاني للدوري الممتاز، والتي ستجمعه بفريق “الأنوار”.

ويلتقي “الأهلي”، “الأنور”، الجمعة في ملعب بنينا، ومن ثم سيتجّه على متن طائره خاصة إلى نيجيريا؛ استعدادًا لملاقاة فريق “أنيمبا”، ضمن الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

وفي سياق ذاته؛ قررت إدارة النادي “الأهلي بنغازي” إقامة مباراة الفريق أمام “وفاق اسطيف” الجزائري، في الجولة الثانية على ملعب بترو سبورت، في العاصمة المصرية القاهرة؛ بسبب عدم جاهزية ملعب بنينا، في المرحلة الحالية؛ نظرًا لعدم اكتمال النواقص التي طالب بها الاتحاد الأفريقي لرفع الحظر عن الملاعب الليبية.

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