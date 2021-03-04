الأسرة الرياضية تودع رشاد الشعتاني

ودعت الأسرة الرياضية رشاد الشعتاني المدافع السابق للمنتخب الوطني وناديي المحلة والأهلي طرابلس الذي وافاه الأجل الثلاثاء.

الفقيد الذي يتمتع بالأخلاق الرفيعة بدأ مسيرته في صفوف نادي المحلة منتصف الثمانينات وبرز مع فريق المحلة لينتقل إلى الأهلي طرابلس في عام 1989 كما لعب الراحل لأندية الأولمبي والمجد قبل أن يعتزل اللعب نهاية عقد التسعينيات.

كما تم اختياره في صفوف المنتخب الوطني ولعب معه عدة مباريات أبرزها مباراة ليبيا وبوركينا في تصفيات كأس العالم 1990 والتي فاز بها منتخبنا 3-0 ومباراة ساحل العاج التي أقيمت بأبيدجان وفقدها منتخبنا 1-0.

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