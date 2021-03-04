إنتر يطمح للابتعاد في صدارة الدوري بمواجهة بارما

تقرير 218

بهدف مواصلة الصدارة وتوسيع الفارق مع أقرب الملاحقين، يطمح إنتر المتألق في الفترة الأخيرة لحسم مواجهة ختام الجولة الخامسة والعشرين من الكالتشيو أمام بارما على ملعب إينيو تارديني.

أزرق ميلانو الذي حقق الانتصار في آخر خمس مباريات مع خط دفاع تلقى هدفاً واحداً فقط في المباريات السبع الأخيرة سيكون جاهزاً لمواجهة بارما العنيد والذي يسعى للخروج من دائرة الخطر لكن الأداء الهزيل للاعبي المدرب روبيرتو دافيرزا سيكون عائقاً أمام تطلعات مجابهة المتصدر بعد الاخفاق في تحقيق الفوز منذ نوفمبر الماضي وتحديداً في مواجهة جنوى، بارما المتعثر حصد الانتصار مرتين فقط هذا الموسم وكان التعادل حاضراً في مبارياته تسع مرات مقابل الخسارة ثلاث عشرة مرة وهو ماينذر بموسم يعد كارثياً للأصفر والأزرق.

أما النيراتزوي بقيادة كونتي فالفترة الحالية تعد الأفضل له خلال الموسم، والنسق التصاعدي الذي يقدمه الفريق على كل الأصعدة ساهم بصعود الفريق إلى قمة الترتيب بعد سبع عشرة انتصاراً وخمس تعادلات وخسارتين حتى الأن ، فريق كونتي سيعتمد على الثنائي الأفضل هذا الموسم روميلو لوكاكو ولوتارو مارتينيز واستغلال عودة أشرف حكيمي الغائب عن مواجهة جنوى الأخيرة.

إنتر من المنتظر أن يجري بعض التحويرات في التشيكلة الأساسية قبيل مواجهة الأسبوع المقبل أمام أتالانتا والتي ستنير طريق الفريق في حال الانتصار لتسهيل مواصلة آمل التتويج باللقب الغائب من سنوات ليست بالقصيرة ،،

سيبحث النيراتزوري عن النقاط الثلاث للابتعاد في الصدارة والتطلعات لتكملة المشوار ، فيما سيحاول بارما الهروب من قاع الترتيب والنجاة من الهبوط الموسم المقبل .

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