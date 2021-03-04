عزو بنينا يُنقذ النصر من الخسارة أمام الهلال

أخبار ليبيا24- خاص

أنقذ الشاب عزو بنينا فريقه النصر من الخسارة امام الهلال بتسجيله التعادل في لقاء جمع الفريقين على ملعب شهداء بنينا اليوم الخميس في الجولة الخامسة للدوري.

وشهدت المباراة إثارة منذ البداية حين خطف قائد الهلال فيصل البدري في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وعدل عزو بنينا للنصر بالكعب في الدقيقة 70 من الشوط الثاني.

وشهدت المباراة خروج البطاقة الحمراء لمهاجم الهلال علي الشريف وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة جديدة لرصيده ليصبح النصر برصيد 10 نقاط بينما ارتفع الهلال رصيده إلى 8 نقاط.