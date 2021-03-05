التعادل الإيجابي يفرض نفسه على لقاء  النصر والهلال

بنغازي 05 مارس 2021 (وال)- فرض التعادل الإيجابي بهدف في كل شبكة، لقاء فريقي النصر والهلال، ضمن حساب الأسبوع الخامس من مرحلة ذهاب المجموعة الأولى، من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في مباراة جمعت الفريقين مساء الخميس على أرضية ملعب شهداء بنينا.

مع بداية المباراة التي توسطها الحكم محمد الهوني، عند الدقيقة الثانية من هجمة عكسية، تمكن فريق الهلال من تسجيل الهدف الأول في اللقاء عن طريق لاعبه فيصل البدري، الذي أطلق كرة قوية عانقت شباك فتحي الطلحي.

فريق النصر؛ حاول تعديل النتيجة معتمدًا على تحركات مهند بوعجيلة، الأكثر حركة في وسط الميدان، عند الدقيقة (3) مرت رأسية المدافع مجدي أرطيبة فوق عارضة النصر، رد عليه النصر بهجمة قادها صدام الورفلي من جهة يسرى، ممررًا الكرة إلى خطاب النجار، لكن الأخير لم يستفد من التمريرة.

وكاد المهاجم عامر التاورغي تعديل الكفة، بعد حالة الدربكة التي حدثت أمام مرمى كبلان أمحمد، واضعًا كرته فوق العارضة، مفتقدة التركيز، في حين صوب مهند بوعجيلة كرة من خارج منطقة الجزاء التقطها كبلان أمحمد باقتدار، ومعها تنتهي دقائق الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تزايدت المباراة إثارة أكثر، خاصة من جانب فريق النصر الباحث عن تعديل النتيجة، ومع مطلع الدقيقة (59) مرت تسديدة المهاجم البديل عزو بنينا بجوار القائم الأيسر للحارس كبلان أمحمد، وشهدت الدقيقة ( 61 ) خروج الحارس فتحي الطلحي في الوقت المناسب، قبل أن تصل الكرة للمهاجم عبد السلام الفيتوري.

ظل النصر؛ مستمرًا بهدف تغيير لوحة الأهداف، ونظم هجمات عديدة، من الأطراف والمنتصف، لكن جميع هجماته باءت بالفشل، واصطدمت بتكتل دفاعي كبير، وحملت الدقيقة ( 73 ) هدف التعديل النصر، بواسطة المهاجم البديل عزو بنينا.

وبهذا التعديل، أضاف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح فريق النصر ( 10 ) نقاط، في حين أصبح رصيد الهلال ( 9 ) نقاط ( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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