شلدون يقود الاتحاد للفوز على المحلة في الدوري الليبي

طرابلس 05 مارس 2021 ( وال )- تمكن فريق الاتحاد من تحقيق فوزًا مهمًا على فريق المحلة ، بنتيجة بهدف وحيد، ضمن حساب ذهاب الجولة الخامسة لفرق المجموعة الثانية، من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم.

المباراة التي جرت مساء الخميس على أرضية ملعب طرابلس الدولي، قادها الحكم عصام الجهاني، حاول خلالها الفريقين زيارة شباك الأخر، بعد أن شكل كل منهما هجمات عديدة، ليكتمل الشوط الأول بينهما سلبيًا، ليتأجل حسم نتيجة اللقاء في الشوط الثاني.

في الشوط الثاني، تغير حال الاتحاد أكثر، وزج المدرب أسامة الحمادي بالمهاجمين محمد زعبية، ومحمد الغنيمي، من أجل تسجيل أولى الأهداف، وعند الدقيقة ( 65 ) تمكن المهاجم جهاد شلدون، من توقيع الهدف الأول في المباراة، بعد أن روض له محمد زعبية كرة رأسية وضعته مواجهاً للمرمى. (وال- بنغازي) ف م/ ر ت

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