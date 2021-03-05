“الخُمس” يُعيد المدرّب حمدي بطاو للدوري الممتاز

أعلن نادي الخُمس، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن تعاقده مع المدرّب، حمدي بطاو؛ لقيادة الفريق في هذا الموسم.

“بطاو”، الذي كان مدربًا لفريق “أبوسليم”، وقرر فسخ العقد بالتراضي؛ يعود إلى الممتاز بتجربة جديدة، رفقة نادي الخُمس.

وكان نادي الخُمس، قد أعلن، قبل يومين، عن فسخ عقد المدرب عماد الدهماني، بالتراضي، على الرغم من تحقيق الفريق لنتيجة الفوز على حساب “الشط”، في الجولة الخامسة.

ويسعى “الخُمس”، هذا الموسم، لتقديم عروضٍ قويةٍ، والمنافسة على التأهّل لمُنافسات الدوري الرباعي، من خلال هذه التغييرات.

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