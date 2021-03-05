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“بلباو” يضرب موعدًا مع “برشلونة” في نهائي كأس ملك إسبانيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تأهّل “أتلتيك بلباو” إلى المباراة النهائية لكأس ملك إسبانيا، بفوزه على مضيفه “ليفانتي” بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي استضافها ملعب “سيوتات دي فالنسيا”، في إياب نصف النهائي.

وتقدّم “ليفانتي” في الدقيقة الـ 17، عن طريق روجر مارتي، لكن “بلباو” عدّل النتيجة مع حلول الدقيقة الـ 30، عن طريق لاعب وسطه المخضرم راؤول غارسيا، من علامة الجزاء.

وتواصل التعادل بين الفريقيْن حتى الأشواط الإضافية؛ لتحديد هوية المتأهل للنهائي، حيث نجح “أسود الباسك” في تسجيل هدف الفوز، قبل نهاية الوقت الأصلي بثماني دقائق، عن طريق أليكس بيرينيجر.

وضرب “بلباو” موعدًا مع “برشلونة” في المباراة النهائية، التي ستُقام على ملعب “لاكاتاروخا” في إشبيلية في 17 أبريل المُقبل.

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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