بعد التأهّل لنهائي الكأس.. “برشلونة” يُعلن إصابة “بيكيه”

أعلن “برشلونة” إصابة مدافعه، جيرارد بيكيه، في الركبة، دون تحديد فترة غيابه عن الملاعب، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب النادي الكاتالوني؛ فإن “بيكيه” قد تعرّض لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليمنى، خلال مباراة فريقه أمام “إشبيلية” في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، لكن “برشلونة” لم يُحدّد فترة غياب اللاعب عن الملاعب؛ إلا أن صحيفة “موندو ديبورتيفو”، أكدت أن الطاقم الطبي سيجري فحوصات إضافية لـ”بيكيه”، في الأيام المقبلة.

وساهم “بيكيه”، بشكل كبير، في بلوغ “برشلونة” نهائي كأس الملك، أمام “إشبيلية”؛ بتسجيله هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، وغاب المدافع الإسباني قرابة ثلاثة أشهر، هذا الموسم، بعد إصابته أمام “أتلتيكو مدريد” في “الليغا”، في شهر نوفمبر الماضي.

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