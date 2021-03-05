“سانشيز” يقود “إنتر” لتعزيز صدارة “الكالتشيو”

ابتعد “إنتر” في صدارة الدوري الإيطالي، بفوزه على مضيفه “بارما” بهدفيْن مقابل هدف وحيد على ملعب “إينيو تارديني”، في ختام الجولة الـ 25 من الكالتشيو .

وتقدّم “النيراتزوري” بهدف في الدقيقة الـ 55 عن طريق مهاجمه أليكسيس سانشيز، وعاد المهاجم التشيلي لزيارة شباك “بارما”، مُجدّدًا، في الدقيقة الـ 62، مستغلاً تمريرة ومجهود زميله روميلو لوكاكو، وقلّص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة الـ 71، عن طريق هيرناني جونيور.

ورفع “النيراتزوري” رصيده إلى 59 نقطة ليبتعد في الصدارة بفارق ست نقاط عن “ميلان” الثاني، فيما توقف “بارما” في المركز ما قبل الأخير بـ15 نقطة.

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