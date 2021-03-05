انطلاق مرحلة الإياب من دوري الليبي لكرة السلة

بنغازي 05 مارس 2021 (وال)-تنطلق مساء اليوم الجمعة في مدينة بنغازي، مباريات مرحلة الإياب من الدوري الليبي لكرة السلة، والتي تصدر فيها فريق النصر مرحلة الذهاب حاصدًا العلامة الكاملة فيها بـ 10 نقاط، بإقامة ثلاثة مباريات وزعت على قاعتين.

فعلى تمام الساعة الرابعة، يلتقي فريق النصر والأهلي بنغازي، في المباراة ستجمع الفريقين بمجمع سليمان الضراط، حيث انهى النصر مرحلة الذهاب لفرق المجموعة الثانية متصدرًا برصيد ( 10 ) نقاط، متقدمًا على الأهلي بفارق نقطة وحيدة.

وفي قاعة أحمد موسى في مدينة المرج، في اللقاء الأول يحل الهلال ضيفًا على السلفيوم، عند تمام الساعة الرابعة، حيث يحتل الهلال المرتبة الخامسة برصيد ( 6 ) نقط، فيما يقع السلفيوم في قاع الترتيب برصيد ( 5 ) نقاط.

بينما يلتقي في اللقاء الثاني المروج مع التحدي، لاسيما وأن فريق المروج يحتل الترتيب الثالث برصيد ( 8 ) نقاط، فيما يقع التحدي في الترتيب الرابع برصيد ( 7 ) نقاط.( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

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