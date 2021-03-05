مرسيدس تكشف سيارة موسم فورمولا1 الجديد

كشف فريق مرسيدس بطل العالم لسباقات السيارات فورمولا1 عن سيارته الجديدة للموسم الحالي 2021 والذي يطمح أن ينافس على لقبه الثامن على التوالي في فئة الصانعين.

وجاء لون غطاء محرك السيارة الجديدة فضي إلا أن السيارة ستحتفظ بلونها الأسود الخاص، والذي تم تغييره من اللون الفضي قبل انطلاق الموسم الماضي وذلك من أجل دعم مكافحة العنصرية.

وتحمل السيارة الجديدة المسماة “دابليو12” والتي سيقودها لويس هاميلتون بطل العالم وزميله فالتيري بوتاس، أغلب تكنولوجيا الموسم الماضي بعد تغيير لائحة السباقات عام 2022 بسبب فيروس كورونا.

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