الهلال السوداني يتعاقد مع “مساعد مورينيو” لتدريب الفريق

أعلن نادي الهلال السوداني تعاقده بشكل رسمي مع المدرب البرتغالي إيمانويل ريكاردو فورموسينيو والذي عمل كمساعد للمدرب المخضرم جوزيه مورينيو في عدة أندية.

وذكر الهلال في بيان أنه توصل لإتفاق مع البرتغالي فورموسينيو لتدريب الفريق بعد مشاورات مكثفة أستمرت لعدة أيام، بدون توضيح قيمة الصفقة ومدة العقد، مشيرا إلى أن ريكاردو سيصل إلى الخرطوم في الأسبوع المقبل لتقديمه رسمياً والبدء في مهمته الجديدة.

وكشف نادي الهلال أن عقد المدرب فورموسينيو وطاقمه سيكون برعاية كاملة من الرئيس الفخري للنادي تركي آل الشيخ .

وأكد رئيس الهلال هشام السوباط في تصريح للصفحة الرسمية للنادي بفيسوك أن هناك أخباراً أخرى سعيدة قادمة للموج الأزرق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية