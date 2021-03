وضعية اقتصادية صعبة في انتظار الإنتر

تقرير “218”

أثرت أزمة فيروس كورونا على الناحية الإقتصادية لأغالب الأندية الكبرى، وبشأن إنتر ميلان أجبرت رياح كورونا مُلّاك النادي على دراسة عروض من عدة مستثمرين عبر العالم من أجل بيع جزء من أسهم النادي بنهاية مارس الجاري .

وكشف موقع فوتبول إيطاليا، أن شركة سونينغ المالكة للنادي الإيطالي، تدرس عروضاً من مستثمرين بريطانيين وسعوديين وتبحث عن أفضل العروض، كما أن العروض الجادة والكبيرة قد تجعل الشركة الصينية توافق على بيع أسهم النادي كاملة بأقل من مليار يورو بعدما كانت متمسكة في البداية بمليار يورو عقب تلقيها عرضاً يصل إلى 75 مليون يورو من صندوق “BC Partners” البريطاني .

وأشار الموقع الإيطالي أيضاً إلى أن الصندوق البريطاني لايزال هو المفضل لسونينغ لبيع إنتر وإتمام الصفقة حتى الآن، لكن دخول صندوق الاستثمارات العامة السعودي لشراء 30% من أسهم النادي بمبلغ كبير جعل ملاك النيراتزوري ينتظرون حتى الوقت المناسب، بإعتبار أن حسم الصفقة لصالح “BC Partners” قد يكلف النادي الكثير بعد مرحلة البناء الجديدة والتي جعتله متصدراً للدوري الإيطالي حيث من المنتظر أن يعمل الصندوق على بيع نجوم الفريق وخفض الرواتب وتقليل النفقات مع العمل على زيادة الإيرادات الأمر الذي سيشكل أزمة حقيقية لمستقبل إنتر .

فترة صعبة خلفتها أزمة كورونا والأندية بدأت في المعاناة الإقتصادية بشكل واضح، إنتر كان آخر الضحايا، فهل تستطيع سونينغ إنقاذ إنتر مرة أخرى؟

