بسبب كورونا.. رفض كولومبي لاستقبال البرازيل في تصفيات كأس العالم

رفض وزير الصحة الكولومبي، فكرة السماح بهبوط رحلة طيران عارض على متنها لاعبين برازيليين في وقت لاحق من هذا الشهر، ما زاد الشكوك بشأن مباراة الفريقين في “26” من شهر مارس الجاري ضمن تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن وزير الصحة الكولومبي “فرناندو رويز” قوله في بيان -الجمعة- إن “فرصة استقبال أي رحلة طيران من البرازيل بعيدة للغاية ولا يوجد أي مبرر لوصول هذه الرحلة”.

يذكر أن كولومبيا قد أوقفت رحلات الطيران من وإلى البرازيل في نهاية يناير الماضي مع تزايد حالات الإصابة في البرازيل وظهور سلالة جديدة أشد عدوى ما فاقم من أزمة تفشي الجائحة في البلاد.

ويخوض الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” مع اتحاد أميركا الجنوبية”الكونميبول” مناقشات بشان اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان من الممكن إقامة جولتي التصفيات في “25” و “26” و “30” من شهر مارس الجاري، فمن غير المؤكد أن توافق أندية أوروبا، على سفر لاعبيها لخوض التصفيات في بلادهم وسط مخاوف بشأن جائحة كورونا وقيود الحجر الصحي، فيما قال أعضاء في “الكونميبول” عقب اجتماعهم يوم الجمعة إن “الفيفا ملتزم بإيجاد حل لهذا المأزق”.

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