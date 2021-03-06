“البايرن” يستقبل غريمه “دورتموند” في قمة البوندسليغا

يستضيف “بايرن ميونخ” غريمه التقليدي “بروسيا دورتموند”، في قمة الجولة الـ 24 من الدوري الألماني على ملعب أليانز أرينا.

ويسعى الفريق البافاري إلى مواصلة الصدارة وتعزيزها أمام الملاحق لايبزيغ، ويطمح “البايرن” لتحقيق الفوز على “دورتموند”، الذي يحتلّ المركز الخامس، حيث يتسلح بنجمه وهداف الدوري، روبرت ليفاندوفيسكي، الذي سجّل 28 هدفًا حتى الآن؛ ممّا جعله يتفوق على سبعة أندية في الموسم الحالي بالبوندسليغا.

وفي الجهة الأخرى؛ يأمل “دورتموند” في العودة بنتيجة إيجابية من معقل البافاري، بقيادة هدافه ونجمه النرويجي، إيرلينغ هالاند؛ لمواصلة أمل المنافسة على اللقب هذا الموسم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية