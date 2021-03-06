اخبار الرياضة

“بايرن ميونخ” يُمدّد عقد لاعبه الواعد حتى 2026

تم النشر منذُ 10 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مدّد “بايرن ميونخ” عقد لاعبه الواعد، جمال موسيالا، حتى 2026؛ ليواصل مشواره وإبرام أول عقد احترافي مع بطل البوندسليغا .

وذكر الموقع الرسمي لبطل أوروبا إلى أن موسيالا سيتواجد مع الفريق حتى عام 2026، وأشار اللاعب، الذي يبلغ 18 عامًا، إلى أنه سعيدٌ بتوقيعه العقد الاحترافي الأول مع “البايرن”، ويطمح للبقاء طويلاً مع أفضل فرق العالم، بحسب قوله.

وخاض جمال موسيالا، 27 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها أربعة أهداف، كما أصبح أصغر هداف للفريق البافاري في تاريخ المشاركات بدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل في المباراة الأخيرة أمام لاتسيو في ذهاب ثمن النهائي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك