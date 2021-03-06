“بايرن ميونخ” يُمدّد عقد لاعبه الواعد حتى 2026

مدّد “بايرن ميونخ” عقد لاعبه الواعد، جمال موسيالا، حتى 2026؛ ليواصل مشواره وإبرام أول عقد احترافي مع بطل البوندسليغا .

وذكر الموقع الرسمي لبطل أوروبا إلى أن موسيالا سيتواجد مع الفريق حتى عام 2026، وأشار اللاعب، الذي يبلغ 18 عامًا، إلى أنه سعيدٌ بتوقيعه العقد الاحترافي الأول مع “البايرن”، ويطمح للبقاء طويلاً مع أفضل فرق العالم، بحسب قوله.

وخاض جمال موسيالا، 27 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها أربعة أهداف، كما أصبح أصغر هداف للفريق البافاري في تاريخ المشاركات بدوري أبطال أوروبا، بعدما سجل في المباراة الأخيرة أمام لاتسيو في ذهاب ثمن النهائي.

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