سلة الأهلي بنغازي تتفوق على النصر ضمن منافسات الدوري

بنغازي 06 مارس 2021 ( وال ) – تمكن فري الأهلي من التفوق على النصر بفارق ( 3 ) نقاط، بواقع ( 70 ) مقابل ( 67 ) نقطة، ضمن حساب أولى مباريات مرحلة الإياب لفرق المجموعة الثانية، من منافسات الدوري الليبي لكرة السلة.

في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة بمجمع سليمان الضراط في بنغازي، توسطها ثلاثي تحكيمي متكون من عبد الحميد الحمري حكمًا أولا، وخالد أحنيش حكمًا ثانيًا، بالإضافة إلى إبراهيم البرعصي حكمًا ثالثًا، وكما كان متوقعًا أنها ستأتي سريعًا منذ انطلاق صافة البداية، فضلا على إن اللقاء شهد العديد من الألعاب الجميلة، وبرز فيه أكثر من لاعبي على مستوى الفريقين.

نتائج الأرباع

الربع الأول: انتهى لصالح فريق الأهلي بفارق نقطة وحيدة، وبواقع ( 15 ) مقابل ( 14 ) نقطة.

الربع الثاني: انتهى لصالح فريق النصر بفارق ( 4 ) نقطة، وبواقع ( 16 ) مقابل ( 12 ) نقطة.

لتكون محصلة الشوط الأول لمصلحة النصر بفارق ( 3 ) نقاط، وبنتيجة ( 30) مقابل (27 ) نقطة.

الربع الثالث: انتهى لصالح فريق النصر بفارق ( 9 ) نقاط، وبواقع ( 25 ) مقابل ( 16 ) نقطة.

الربع الرابع: انتهى لمصلحة الأهلي بفارق ( 15 ) نقطة، وبواقع ( 27 ) مقابل ( 12 ) نقطة

لتكون النتيجة النهائية للشوط الثاني لصالح الأهلي ( 43) مقابل (37 ) نقطة.

هذا وتميز في هذا اللقاء العديد من الأسماء، ولعل أبرز لاعب النصر زين العابدين مكراز الذي سجل أعلى عدد من النقاط مقارنة بلاعبي الفريقين، واصلا إلى ( 23 ) نقطة، في زمن (36:51 )، وعمل ( 6 ) متابعات، و ( 4 ) تمريرات حاسمة، إضافة إلى تسجيله لعدد ( 3 ) ثلاثيات من ( 7 ) محاولات.

كما برز أيضًا لاعب النصر محمد بوزقية مسجلا ( 17 ) نقطة، في زمن (40:00 )، وعمل ( 13 ) متابعة، فيما تألق من جانب الأهلي اللاعب عبد الحميد الشطيطي مسجلا ( 15 ) نقطة، في زمن (15:08 )، كما عمل اللاعب ذاته ( 3 ) متابعات، وتمكن من تسجيل عدد ( 3 ) ثلاثيات من ثلاثة محاولات.

وبرز أيضًا من جانب الأهلي اللاعب محمد الوداني مسجلا ( 15 ) نقطة، في زمن (20:05 )، وعمل ( 10 ) متابعات، ونجح في عدد ( 2 ) تمريرات حاسمة، وكذلك تمكن من تسجيل عدد ثلاثيتان من محاولتان.

هذا ومن ناحية الإجمالي العام، فإن فريق الأهلي عمل ( 45 ) متابعة، إضافة إلى ( 15 ) تمريرة حاسمة، وسجل لاعبوه عدد ( 8 ) ثلاثيات من أصل ( 24 ) محاولة، فيما كان المجمل العام للنصر فأن الفريق عمل ( 53 ) متابعة، وعدد ( 15 ) تمريرة حاسمة، إضافة إلى أن الفريق نجح في تسجيل ( 4 ) ثلاثيات من ( 25 ) محاولة.( وال – بنغازي ) س أ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال