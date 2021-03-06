الأهلي بنغازي يُمطر شباك الأنوار برباعية

الأبيار 06 مارس 2021 ( وال )- أمطر فريق الأهلي شباك مستضيفه الأنوار برباعية نظيفة، ضمن حساب الجولة الثانية المؤجلة لفرق المجموعة الأولى، من منافسات الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الجمعة على أرضية ملعب الأبيار.

هذا ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول لمصلحته بهدف وحيد جاء من توقيع لاعبه طه بن عامر، مستثمرًا عرضية زميله محمد العكشي، عند الدقيقة ( 37 )، لينتهي الشوط الأول على واقع هذا الهدف.

في الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته على مجريات المواجهة، وكثف من ضغط على حارس مرمى الأنوار ودفاعاته، ومع مطلع الدقيقة ( 53 )، استطاع المهاجم جبريل مرسال من إمضاء الهدف الثاني، واضعًا بذلك كرته على يسار الحارس أحمد محمود.

الأهلي لم ينتظر كثيرًا، بل سرعان ما زار شباك الحارس أحمد محمود بهدف ثالث، كان من توقيع لاعب الوسط سفيان بن عمران، والذي بدوره تلقى عرضية متقنة من الجهة اليمنى مررها إبراهيم بودبوس عند الدقيقة ( 54 )، فيما جاء الهدف الرابع للأهلي بنفس طريقة الهدف الثالث من ناحية التمرير، والذي كان بواسطة إبراهيم بودبوس، والتسجيل عن طريق جبريل مرسال.

بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة التاسعة، متقدمًا إلى المركز الثالث على لائحة سلم ترتيب المجموعة الأولى، فيما تجمّد رصيد الأنوار عند نقطة واحدة، متذيلا قاع المجموعة ذاتها. ( وال – الأبيار ) س أ/ ر ت

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