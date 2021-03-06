برباعية نظيفة.. “الأهلي بنغازي” يكتسح “الأنوار” في الممتاز

حقّق الأهلي بنغازي فوزه الثالث، على التوالي، في الدوري الممتاز، بعدما تجاوز الأنوار، برباعية نظيفة في ملعبه بمدينة الأبيار.

وقدّم “الأهلي” مستوى كبيرًا أمام “الأنوار”، قبل السفر إلى نيجيريا؛ لمواجهة “انيمبا”، وافتتح أهداف اللقاء الطاهر بن عامر في الدقيقة الـ 38؛ لينتهي الشوط الأول بتقدم “الأهلي” على “الأنوار” بهدف دون ردّ.

وفي الشوط الثاني؛ دخل فريق المشوار الطويل بقوة وسجّل جبريل مرسال الهدف الثاني في الدقيقة الـ 53، ليضيف بعده بدقيقتين سفيان عمران، ليعود مرسال ويحرز الهدف الرابع في الدقيقة الـ 57.

ورفع “الأهلي بنغازي”، بهذا الفوز، رصيده للنقطة التاسعة في المركز الثالث، وتنقصه مباراتان مؤجلتان، بينما تجمّد رصيد “الأنوار” عند نقطة واحدة في آخر الترتيب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية