بدر حسن يُشارك في تدريبات “الأهلي طرابلس”

شهدت الحصة التدريبية لـ”الأهلي طرابلس”، مساء أمس، مُشاركة اللاعب الدولي بدر حسن، العائد حديثًا لصفوف “الأهلي”.

وكان بدر حسن، قد خاض تجربة في دوري الدرجة الأولى السعودي، الموسم الماضي، حيث تمكّن من الصعود رفقة فريقه “الباطن” إلى مصاف الدوري الممتاز، بعد تتويجه بدوري الدرجة الأولى؛ ليخوض “بدر”، بعدها، تجربةً قصيرةً مع “البكيرية”، لم تُكلّل بالنجاح.

واختار بدر العودة إلى صفوف فريقه السابق “الأهلي طرابلس”، ليواصل معه المشوار في الدوري الممتاز، ابتداءً من شهر أبريل المقبل، تزامنًا مع فتح فترة قيد اللاعبين الجديدة.

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