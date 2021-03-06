الدولي الليبي “السنوسي الهادي” يقود فريقه لصدارة الدوري الكويتي

شارك اللاعب الدولي الليبي، السنوسي الهادي، في فوز فريقه العربي على “السالمية”، لحساب الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز.

وشارك “السنوسي” أساسيًا، ولعب طوال فترة اللقاء، وصنع الهدف الأول لزميله بندر السلامة، في الدقيقة الثامنة، بعدما رفع الكرة بالمقاس ولكن “السالمية” استطاع تعديل النتيجة مطلع الشوط الثاني؛ إلا أن بندر السلامة عاد، ووقّع على الهدف الثاني في الدقيقة الـ 52.

وبهذه النتيجة؛ انتهى اللقاء بفوز “العربي”، الذي استعاد صدارة الدوري برصيد 14 نقطة، جمعها من ست مباريات، حيث لم يخسر “رفاق السنوسي” أي مباراة في الدوري، حتى الآن، حيث حقّق أربع انتصارات وتعادليْن.

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