أعمال صيانة بملعب شهداء بنينا تمهيدًا لاستقبال المباريات القارية

أخبار ليبيا24

يشهد ملعب شهداء بنينا في بنغازي أعمال صيانة وترميم بحسب المعايير التي طلبها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن رفع الحظر المفروض عن الملاعب الليبية.

وتأتي أعمال الصيانة بمشاركة بين بلدية بنغازي والنادي الأهلي، وذلك تمهيدًا لاستقبال المباريات الدولية الأفريقية.

ونشر النادي الأهلي صورًا على منصتي تويتر وفيسبوك تظهر جانبًا من أعمال الصيانة التي يشهدها ملعب شهداء بنينا.

ومن المقرر أن يستضيف الملعب لقاءات الأهلي ضمن منافسات دوري المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقرر، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، في فبراير الماضي رفع الحظر عن الملاعب الليبية المفروضة عليها منذ أكثر من سبع سنوات.

أعلن عبد الحكيم الشلماني؛ رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم، رسميًا الخميس 25 فبراير 2021، رفع الحظر عن ملاعب ليبيا بالكامل، والذي فرض عليها منذ سنوات.

وسبق هذا الإعلان زيارة لوفد من الاتحاد الأفريقي للوقوف على مدى الجاهزية لرفع الحظر المفروض على الملاعب الليبية.

وتم الاتفاق على توفير عدد من الاحتياجات والمُستلزمات لملعب شُهداء بنينا.