يوفنتوس يرفع شعار “لا تراجع” في الدوري والأبطال

تقرير| 218

تتجه الأعين صوب مواجهة يوفنتوس وبورتو بدوري الأبطال، فيما يصب يوفنتوس تركيزه في الدوري الإيطالي لمواصلة المشوار حيث يطمح رفقاء رونالدو لتحقيق الانتصار للاقتراب من صراع الصدارة عندما يستضيف لاتسيو في أليانز ستاديوم في الجولة 26 من الكالتشيو.

وتبحث السيدة العجوز عن تحقيق النقاط الثلاث واستغلال امتلاك مباراة مؤجلة ستجرى منتصف الشهر الجاري أمام نابولي للضغط على قطبي ميلانو، وفي آخر الانتصارات في الدوري فاز اليوفي على سبيزيا بثلاثية رغم الإصابات الكثيرة، وكان هذا هدفاً واضحاً للمدرب أندريا بيرلو الذي أكد بأن الفريق يعاني من الغيابات لكنه سيواصل المشوار في جميع البطولات، حيث سيفتقد جهود جورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي إضافة إلى باولو ديبالا وإنضم إليهم لاعب الوسط رودريغو بينتاكور بعد إصابته بفيروس كورونا.

وستكون مواجهة البيانكونيري للبيانكوتشيليستي الذي قدم مستويات متراجعة خلال الفترة الأخيرة أحد أبرز مواجهات الجولة، خسارة لاتسيو الأخيرة أمام بولونيا في ريناتو دالارا وقبلها الاخفاق بدوري الأبطال أمام بايرن ميونيخ، قلب حسابات المدرب سيموني إنزاغي راساً على عقب ليتراجع بعدها الفريق للمركز السابع.

قمة مرتقبة بشعار “لا تراجع ومواصلة الملاحقة” ليوفنتوس قبل موقعة الأبطال أمام بورتو في تورينو، والعودة للنتائج الإيجابية لنسور العاصمة والمنافسة على بطاقة أوروبية الموسم المقبل.

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