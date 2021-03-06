بعد أداء باهت.. التعادل يسيطر على ديربي العاصمة

حسم التعادل السلبي قمة الجولة الخامسة من الدوري الممتاز بين الأهلي طرابلس والمدينة والتي احتضنها ملعب طرابلس الدولي.

ولم يفِ ديربي العاصمة بوعده ولم يرتق للمستوى الفني المطلوب حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب واكتسى طابع الخشونة على أداء لاعبي الفريقين.

كما لم تشهد المباراة فرصا خطيرة للأهلي أو المدينة باستثناء بعض المحاولات الخجولة من الفريقين.

وبذلك انتهى اللقاء بالتعادل السلبي ليضيف كل فريق نقطة لرصيده ويتقاسم الأهلي صدارة المجموعة مع الاتحاد بـ9 نقاط، بينما رفع المدينة رصيده إلى 6 نقاط.

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