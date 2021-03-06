قمة طرابلس تنهي سلبية والاتحاد المصراتي يستعيد نغمة الانتصارات

انتهت قمة الجولة الخامسة لفرق المجموعة الثانية من الدوري الممتاز بين الأهلي طرابلس والمدينة بدون أهداف ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده.

تعادل هو الثالث للأهلي طرابلس ليصل إلى النقطة التاسعة بالتساوي مع الاتحاد في صدارة المجموعة بينما وصل المدينة إلى النقطة السادسة.

وفاز الاتحاد المصراتي على ضيفه الوحدة بهدف دون مقابل على أرضية ملعب مصراته في ختام مباريات الجولة.

هدف الاتحاد المصراتي سجله أحمد القديري مانحا فريقه ثاني انتصار له هذا الموسم وليصل أخضر مصراتة إلى النقطة السابعة بينما تجمد رصيد الوحدة عند 7 نقاط.

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