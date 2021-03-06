انتخابات ساخنة لرئاسة مجلس إدارة برشلونة

تنطلق انتخابات رئاسة مجلس إدارة نادي برشلونة صباح الأحد بعدما كان من المقرر أن تجرى في نهاية يناير الماضي لكن تم تأجيلها بسبب أزمة فيروس كورونا.

ويخوض كل من خوان لابورتا الرئيس السابق للنادي الكتالوني وفيكتور فونت وتوني فريسكا انتخابات النادي بعدما استكملوا متطلبات الترشح في أصغر قائمة منذ انتخابات عام 2000.

ونجح المرشحون الثلاثة بالحصول على التوقيعات المطلوبة وعددها 2257 توقيعاً من أعضاء النادي الكتالوني البالغ عددهم قرابة 120 ألفا.

وكان مجلس إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو قد تقدم باستقالته في آخر أكتوبر الماضي عقب حملة سحب الثقة التي جاءت نتيجة تراجع النادي بشكل ملحوظ على الصعيد الرياضي والمادي وازدياد الأزمات.

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