مكتب الشباب والرياضة بنغازي ينظم دورة حول المهارات المتقدمة للمدربات

بنغازي 06 مارس 2021 (وال)- نظم مكتب الشباب والرياضة بنغازي، دورة تدريبية حول المهارات المتقدمة للمدربات، وذلك بإشراف نخبة من المحاضرين المختصين.

هذا وتناولت الدورة التي أقيمت بقاعة اتحادية حكام كرة القدم بالمدينة الرياضية، مجالات : الإعداد والتأهيل النفسي، والإسعافات الأولية، والإصابات الرياضية، وأساسيات التدريب الرياضي، والإعداد البدني.

وقال مدير مكتب الشباب والرياضة بنغازي الدكتور فرج نجم، إن الدورة تهدف لتطوير وإعداد المدربات بشكل صحيح، وعلى أساس علمي ليكون لدى المدربات؛الإلمام بأكبر قدر ممكن من المعلومات التي تفيدها لتقدمها بعملها، والتعريف بدور وأهمية علم النفس الرياضي.

وأضاف نجم أن الدورة تناولت أيضًا المحاضرة عن إعداد وتأهيل المدربات، لكي يستطعن التعامل مع أنماط وشخصيات المدربات ليسهل التعامل معهن، إلى جانب تأهيلهن لتنظيم الوقت مابين العمل والحياة اليومية، حتى تكون لهن أريحية ونفسية جيدة بدون ضغوطات نفسية، كما أجري لهن اختبار لتحديد الشخصية للمدربات، لتتعرف كل مدربة على شخصيتها من الناحية العلمية،

ولاقت المحاضرة تجاوب وتفاعل كبير من قبل المدربات المشتركات. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال