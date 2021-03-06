فريق الأهلي بنغازي يستعد مبكرا في نيجيريا

شدّت بعثة فريق الأهلي بنغازي الرحال إلى نيجيريا لمواجهة أنيمبا يوم الأربعاء المقبل ضمن مباريات المجموعة الأولى لمنافسات دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

فريق الأهلي بنغازي الذي سافر لنيجيريا قبل المباراة المرتقبة أمام أنيمبا بثلاثة أيام بغية التحضير مبكرا في مدينة ابا النيجيرية التي تحتضن مباراة ممثل الكرة الليبية الوحيد في المسابقات الإفريقية بفريق أنيمبا بملعب أنيمبا سبورت ستاديوم.

يشار إلى أن فريق الأهلي بنغازي قبل أن يتوجه إلى نيجيريا، فاز على فريق الأنوار برباعية نظيفة في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثاني من الدوري الممتاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار