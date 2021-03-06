الأهلي بنغازي يتقاسم الصدارة بعد فوزه المثير على النصر

حقق فريق الأهلي بنغازي لكرة السلة فوزا مهما في أول مباريات إياب دوري كرة السلة للمجموعة الثانية على جاره النصر بنتيجة سبعين مقابل سبع وستين نقطة.

وبعد فوز الأهلي بنغازي المثير على فريق النصر في آخر أنفاس المباراة . تقاسم الفريقان صدارة المجموعة الثانية بعد أن حقق كل فريق الفوز في خمس مباريات وفقد نتيجة مباراة واحدة.

هذا وقد حدد اتحاد كرة السلة العشرين من الشهر الجاري موعدا لمنافسات نهائيات التجمع الأولى التي سيقام في صالات الألعاب الكبرى بمدينة طرابلس .بينما تستضيف صالة سليمان الضراط بمدنية بنغازي نهائيات التجمع الثاني.

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