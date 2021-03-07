النادي الأهلي بنغازي يفاجئ النصر في دربي السلة 

أخبار ليبيا 24 – رياضة

فاجأ النادي الأهلي بنغازي لكرة السلة منافسه التقليدي النصر وهزمه بنتيجة سبعين مقابل سبع وستين نقطة أمس السبت على أرضية مجمع سليمان الضراط في الجولة الأولى من إياب دوري كرة السلة للمجموعة الثانية .

وبهذا الفوز التحق النادي الأهلي بنغازي بمنافسه النصر في صدارة المجموعة الثانية بعد أن حصد كليهما الفوز في خمس انتصارات .

وستنطلق نهائيات التجمع الأول في العشرين من الشهر الجاري على أرضية صالة الألعاب الكبرى بمدينة طرابلس، وسيقام التجمع الثاني على أرضية مجمع سليمان الضراط بمدنية بنغازي .