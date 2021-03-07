بمشاركة الهوني .. الترجي يعبُر الزمالك في أبطال أفريقيا

حسم الترجي الرياضي مواجهته أمام ضيفه الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت على ملعب رادس.

وتقدّم الترجي بهدف الإيفواري ويليام توغي ميل في الدقيقة السادسة والعشرين، وعدّل الزمالك النتيجة عبر أحمد أبو الفتوح في الدقيقة التاسعة والثلاثين، وأضاف محمد علي بن رمضان الهدف الثاني للترجي من علامة الجزاء.

وعاد بن رمضان لإضافة الثنائية الشخصية والهدف الثالث للترجي بعد تمريرة من حمدو الهوني في الدقيقة الثالثة والخمسين، ليصل الترجي للنقطة السابعة في صدارة المجموعة، فيما توقف الزمالك عند نقطتين في المركز الثالث.

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