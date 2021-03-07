“موراتا” يقود يوفنتوس للتغلب على “لاتسيو”

تغلّب يوفنتوس على ضيفه لاتسيو بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي احتضنها ملعب “أليانز ستاديوم”، في تورينو ضمن الجولة السادسة والعشرين.

وافتتح لاتسيو أهداف المباراة عبر مهاجمه خواكين كوريا في الدقيقة الرابعة عشرة، وعدّل لاعب الوسط أدريان رابيو النتيجة للسيدة العجوز بحلول الدقيقة التاسعة والثلاثين بتسديدة قوية، وأضاف ألفارو موراتا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة والخمسين، قبل أن يعود نفس اللاعب لإضافة الهدف الثالث في الدقيقة التاسعة والستين من علامة الجزاء.

وبهذه النتيجة رفع البيانكونيري رصيده إلى اثنتين وخمسين نقطة في المركز الثالث، فيما توقف البيانكوتشيليستي عند ثلاث وأربعين نقطة ليتوقف في المركز السابع.

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