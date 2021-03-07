مشاركة واسعة في “عرس برشلونة” الانتخابي

بدأت صباح اليوم انتخابات رئاسة نادي برشلونة والتي ترشح لها 3 مرشحين خلفاً للرئيس السابق “جوسيب ماريا بارتوميو” في عدة مقار مختلفة في المدينة.

وانطلقت عملية الاقتراع بمشاركة واسعة في الساعات الأولى من صباح اليوم، ومن المنتظر أن يعرف الفائز برئاسة مجلس إدارة النادي الكاتالوني في ساعات متأخرة من ليلة الأحد.

وشارك المترشحون لمنصب رئاسة النادي وهم خوان لابورتا وفيكتور فونت وتوني فريشا الانتخابات، وأدلوا بأصواتهم في المقر الرئيسي للنادي، كما شارك لاعبو الفرق المختلفة للنادي، وأبرزهم فريق كرة القدم بقيادة قائد الفريق ليونيل ميسي، ومن المنتظر مشاركة عدد كبير للتصويت على خلف للرئيس السابق جوسيب بارتوميو.

وتمت دعوة 110290 ألف عضو في النادي للمشاركة في عملية التصويب، حيث تم الانتخاب عبر البريد بمشاركة وصلت إلى 20663، وذلك لتجنب الازدحام بسبب أزمة فيروس كورونا الحالية.

وسيصبح الرئيس الجديد المنتخب الثاني والأربعين في تاريخ النادي الإسباني، الذي تأسس قبل 121 عاماً، وتُوّج بعدة بطولات عالمية وأوروبية بجميع الألعاب.

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