على حساب “أوساسونا”.. “برشلونة” يواصل عروضه القوية في الليغا

واصل برشلونة عروضه القوية في “الليغا” بفوزه خارج أرضه على مضيفه “أوساسونا” بهدفين دون مقابل، على ملعب “ألسادار” ضمن الجولة السادسة والعشرين.

وتقدّم الفريق الكاتالوني في الدقيقة الثلاثين عبر ظهيره “جوردي ألبا” من تسديدة قوية، وقبل انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بسبع دقائق أضاف الواعد “إيايكس موربيا” الهدف الثاني لبرشلونة، لتنتهي المباراة بفوزه السابع عشر هذا الموسم في الليغا.

ورفع “البلوغرانا” رصيده إلى ست وخمسين نقطة مقترباً من أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة، فيما توقف أوساسونا في المركز الثالث عشر.

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