ملعب بنينا يقترب من احتضان المنافسات الدولية

تواصل اللجنة المكلفة بتجهيز ملعب شهداء بنينا أعمالها لتجهيز الملعب وسد النواقص التي طالبت بها لجنة التفقد والتفتيش بالكاف تأهبا لاستقبال الملعب للمباريات الدولية.

تشمل أعمال تجهيز الملعب إعادة صيانة حجرات اللاعبين والحكام ومقاعد البدلاء والمنصة الشرفية والساعة الإلكترونية الخاصة بالملعب وتركيب الكاميرات المراقبة للمدرجات ليلبي متطلبات ومعايير الدولية.

هذا ومن المنتظر أن يحتضن ملعب بنينا مباراة منتخبنا الوطني لكرة القدم أمام منتخب تونس في الخامس والعشرين من شهر مارس الحالي ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا المقامة بالكاميرون ألفين وواحد وعشرين.

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