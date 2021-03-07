استعداداً لملاقاة إنيمبا.. بعثة الأهلي بنغازي تصل نيجيريا

وصلت بعثة النادي الأهلي بنغازي إلى نيجيريا؛ تمهيداً لملاقاة فريق إنيمبا لحساب الجولة الأولى من مجموعات الكونفدرالية.

رحلة النادي الأهلي بدأت من مطار بنينا على متن طائرة خاصة، وصولاً إلى نيجيريا.

وخاض الأهلي قبل يومين مباراته أمام الأنوار لحساب الجولة الثانية من الدوري الممتاز، واستطاع تحقيق الفوز بأربعة أهداف دون مقابل خارج أرضه.

ويسعى الأهلي للظهور بشكل جيد مع بداية مشاركته في الكونفدرالية، والمنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين للدور ربع النهائي.

وجاء تأهل الأهلي بنغازي لدور المجموعات عقب تخطيه فريق موتيما بيمبي الكونغولي بركلات الترجيح.

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