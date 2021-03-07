التحدي يبحث عن التعويض أمام شباب الجبل

يستضيف فريق التحدي على أرضية ملعب بنينا فريق شباب الجبل ضمن مباريات الأسبوع السادس لفرق المجموعة الأولى من الدوري الممتاز.

فيما تقام يوم الثلاثاء مباراتان تجمع المباراة الأولى فريق الهلال بفريق دارنس بملعب بنينا وفي المباراة الثانية يستضيف فريق الصداقة في ملعب شحات خليج سرت بينما يستقبل فريق الأنوار في مدينة الأبيار يوم الأربعاء فريق النصر فيما أجلت لجنة المسابقات مباراة القمة التي تجمع فريق الأخضر بفريق الأهلي بنغازي إلى موعد لاحق بسبب مشاركة فريق الأهلي بنغازي في مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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