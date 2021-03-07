الأربعاء انطلاق مرحلة التتويج لدوري الكرة الطائرة

تنطلق الأربعاء منافسات الدور الرباعي لتحديد بطل الدوري الليبي للكرة الطائرة للموسم الحالي بعد أن تأهلت فرق الأهلي طرابلس والسويحلي والاتحاد المصراتي وأساريا من الدور السداسي.

الأهلي طرابلس تأهل لمنافسات الدور الرباعي بعد تحقيقه العلامة الكاملة دون أي هزيمة في الدوري السداسي أما فريق السويحلي وبقيادة مدربه التونسي فؤاد كمون فسيبحث عن التعويض في الدور الرباعي بعد أن حلّ وصيفا بينما الاتحاد المصراتي وفريق أساريا سيسعيان لتحقيق المفاجأة في الدور الرباعي.

يشار إلى أن المنافسات ستقام جميعها بقاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية.

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