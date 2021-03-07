ميلان يعود بفوز مهم خارج قواعده على فيرونا

حقق ميلان الفوز على حساب هيلاس فيرونا بهدفين دون مقابل، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وافتتح رادي كرونتش النتيجة لصالح ميلان في الدقيقة السابعة والعشرين، وأضاف ديغو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة الخمسين.

ورفع ميلان رصيده للنقطة السادسة والخمسين في المركز الثاني خلف الإنتر المتصدر بتسع وخمسين نقطة، والذي تنتظره مباراة صعبة أمام أتالانتا غدا في ختام الجولة.

ويلتقي ميلان في الجولة القادمة نظيره نابولي في ملعب السان في قمة الجولة السابعة والعشرين، حيث يتطلع الفريق للاستمرار في منافسة الإنتر على لقب الدوري.

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