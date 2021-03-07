اخبار الرياضة

ميلان يعود بفوز مهم خارج قواعده على فيرونا

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حقق ميلان الفوز على حساب هيلاس فيرونا بهدفين دون مقابل، لحساب الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

وافتتح رادي كرونتش النتيجة لصالح ميلان في الدقيقة السابعة والعشرين، وأضاف ديغو دالوت الهدف الثاني في الدقيقة الخمسين.

ورفع ميلان رصيده للنقطة السادسة والخمسين في المركز الثاني خلف الإنتر المتصدر بتسع وخمسين نقطة، والذي تنتظره مباراة صعبة أمام أتالانتا غدا في ختام الجولة.

ويلتقي ميلان في الجولة القادمة نظيره نابولي في ملعب السان في قمة الجولة السابعة والعشرين، حيث يتطلع الفريق للاستمرار في منافسة الإنتر على لقب الدوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك