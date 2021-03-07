“ديربي مانشستر”.. صراع مرتقب في البريمرليغ

تقرير| 218

مع اتساع الفارق بين مانشستر سيتي في صدارة البريميرليغ وجاره ومنافسه المباشر مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني إلى 14 نقطة قبل الجولات الـ11 الأخيرة من المسابقة، قد تكون مباراة الفريقين في ديربي المدينة خطوة مهمة للسماوي على طريق تحطيم إنجاز ليفربول.

ويتطلع مانشستر سيتي لمواصلة انتصاراته المتتالية في الموسم الحالي وتحقيق الفوز ليحقق رقماً قياسياً تاريخياً برفع غلته من الانتصارات إلى 22 في مختلف البطولات، إلا أن أبناء المدرب بيب غوارديولا سيكون هدفهم الأساسي حسم الديربي لوضع يد في كأس البريمرليغ، والابتعاد عن أقرب المنافسين بفارق مريح، وحسم أسرع لقب في تاريخ الدوري الممتاز والمسجل بإسم الريدز الموسم الماضي.

وفي الجهة المقابلة سيكون مانشستر يونايتد أمام اختبار صعب وفرصة لتعزيز رقمه بعدم الخسارة خارج أرضه في 21 مباراة متتالية منذ العام الماضي، الشياطين الحمر وبقيادة أولى سولشاير يهدف لإيقاف السيتي على ملعبه بعد التعادل في موقعة الذهاب على ملعب أولد ترافورد، وتقليص فارق النقاط قبل 11 مباراة من نهاية الموسم.

مواجهة قد تحسم صراع اللقب نظرياً لصالح السيتي، فهل يكون الجانب السماوي الطاغي في المدينة والبريمرليغ؟ أم أن تاريخ اليونايتد ربما يتكفل بتعطيله ولو بشكل مؤقت؟

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