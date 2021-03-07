بنغازي .. الاتحاد الفرعي لكرة القدم المصغرة يبحث حزمة من المواضيع

بنغازي 07 مارس 2021 (وال)- عقد الاتحاد الفرعي ببنغازي لكرة القدم المصغرة “المنطقة الثانية”، اليوم الأحد، اجتماعه الأول ناقش خلالها حزمة من المواضيع.

هذا ومن بين المواضيع التي ناقشها انتساب وعضوية الأندية؛ تم خلالها تشكيل لجان فرعية للمناطق برئاسة أعضاء الاتحاد كل على منطقته، وإقامة دورات خاصة بالمدربين والحكام والمراقبين، وتشكيل لجنة رئيسية لا قامة بطولة تتشيطية تنطلق في شهر رمضان المقبل، وإنشاء موقع رسمي الاتحاد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب جملة من موضوعات أخرى متعلقة بالاتحاد. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

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