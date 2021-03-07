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اليونايتد يوقف انتصارات السيتي في البريمرليغ

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

حسم مانشستر يونايتد ديربي المدينة أمام غريمه التقليدي وصاحب الصدارة مانشستر سيتي بهدفين دون مقابل في قمة الجولة السابعة والعشرين .

وجاءت أهداف المباراة بين شوطي المباراة حيث أفتتح برونو فيرنانديز أول الأهداف من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية، وبعد مرور خمس دقائق من أنطلاق الشوط الثاني عزز الظهير لوكا تشاو الثنائية بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء .

ليوقف الشياطين الحمر سلسلة انتصارات غريمه السيتي المتتالية والتي وصلت إلى أحدى وعشرين فوزاً متتالياً كما واصل اليونايتد رقمه القياسي بعدم الخسارة للمباراة الثانية والعشرين خارج أرضه في البريمرليغ وليقلص الفارق إلى أحدى عشر نقطة بعدما رفع رصيده إلى أربع وخمسين نقطة في المركز الثاني خلف السيتي صاحب الخمسة والستين نقطة

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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