التعادل يحسم ديربي مدريد في “واندا ميتروبوليتانو”

تمكن ريال مدريد من خطف تعادل ثمين من ملعب واندا ميتروبوليتانو والتعادل أمام غريمه أتلتيكو مدريد صاحب الصدارة بهدف لمثله في ديربي مدريد ضمن الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإسباني .

وأفتتح المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز أول أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة عشرة، وأنتظر الميرينغي حتى الدقيقة الثامنة والثمانين ليعدل النتيجة عبر العائد كريم بنزيما بعد تمريرة من لاعب الوسط كاسيميرو لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لمثله .

وبعد هذا التعادل رفع الروخي بلانكوس رصيده إلى تسع وخمسين نقطة محافظاُ على صدارة الليغا، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه برشلونة كما يملك مباراة مؤجلة، فيما رفع الريال رصيده إلى أربع وخمسين نقطة في المرتبة الثالثة .

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