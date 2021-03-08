الصقور يفوز على الأندلس ويترشح لمقابلة بطل الجبل الأخضر

أخبار ليبيا24- خاص

حقق فريق الصقور لكرة القدم المصغرة فوزاً عريضاً على فريق الأندلس بثمانية أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين بالملعب الجانبي بنادي الصقور بمدينة طبرق في مسابقة كرة القدم المصغرة.

سجل أهداف الصقور محمد أحمد ثلاثة أهداف وهدفبن لكل من عبدالحميد جمال ومحمد إبراهيم وهدف بتوقيع علي الرياني وسجل للأندلس اللاعب مفتاح مؤمن.

أدار اللقاء الحكمان مفتاح بلل ومحمد علي وراقب اللقاء مصطفى خليل .

وبهذا الفوز يترشح الصقور على منطقة طبرق ليقابل بطل الجبل الأخضر ومن يفوز سينتقل إلى النهائي باستضافة مدينة زليتن.