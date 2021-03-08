رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه يصدر حزمة من القرارات

بنغازي 08 مارس 2021 (وال)- أصدر رئيس الاتحاد الليبي للعبة الكاراتيه المهندس جمال الرعيض، حزمة من القرارات بشأن اللعبة، بينها تكليف مديرًا فنيًا للاتحاد.

هذا وتضمن القرار رقم (3) لسنة 2021 م، في مادته الأولى: تكليف السيد أشرف عوض القطعاني، بمهام المدير الفني للاتحاد الليبي للكاراتيه، وفي مادته الثانية: يمارس المدير الفني مهامه وفق للاختصاصات المنصوص عليها باللوائح الفنية للإتحاد الليبي للكاراتيه.

وفي مادته الثالثة: دون الإخلال بالمسؤوليات والصلاحيات المنصوص عليها باللوائح الاتحاد الليبي للكاراتيه، يتولي المدير الفني المذكور اختصاصاته وصلاحياته التالية:

وفي قرار آخر، رقم (17) بشأن تشكيلة اللجنة الفنية العليا، تضمن في مادته الأولى: تشكيل لجنة فنية عليا؛ تتولى متابعة والإشراف المباشر على اللجان والبرامج الفنية الخاصة بلعبة للكاراتيه في ليبيا على النحو التالي:

وفي قرار جديد رقم (15)، تكليف رئيس المكتب القانوني للاتحاد الليبي للكاراتيه، في مادته الأولى: تكليف السيد علي الشارف سلامة، بمهام رئيس المكتب القانوني للاتحاد الليبي، ويمارس مهامه وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي والممنوحة في هذا القرار، أو أية مهام أخرى تصدر له من قبل المكتب التنفيذي للإتحاد الكاراتيه.

قرار رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه رقم (14) بشأن تكليف لجنة الإعلام بالاتحاد، في مادته الأولى: تكليف السادة الآتية أسماءهم بمهام لجنة الأعلام بالاتحاد:

وفي مادته الثانية: تمارس لجنة الإعلام بالاتحاد مهامها وفقًا للاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي والممنوحة لها، من هذا القرار أو أية مهام أخرى قد تسند لها من المكتب التنفيذي للاتحاد. (وال- بنغازي) ر ع/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال