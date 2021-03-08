اتحاد أميركا الجنوبية يؤجل تصفيات كأس العالم 2022

أعلن اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” تأجيل مباريات تصفيات كأس العالم 2022 التي كان من المقرر انطلاقها في شهر مارس الجاري وعزا السبب إلى قيود الحجر الصحي المتعلقة بجائحة كورونا.. وكان من المفترض أن تلعب منتخبات القارة الأميركية الجنوبية العشرة جولتين في 25-26 مارس و30 مارس لكن “الكونميبول” اتخذ قرار التأجيل في ظل رفض الأندية الأوروبية السماح للاعبيها الدوليين بالسفر لخوض التصفيات بسبب القيود الصارمة الخاصة بالحجر الصحي.

يذكر أن من أهم المباريات المتأثرة بهذا القرار، لقاء القمة بين البرازيل والأرجنتين، ومباراة البرازيل أمام أوروغواي، والقمة بين الأرجنتين وأوروغواي، فيما أكد الاتحاد القاري -ومقره باراغواي- في بيان أن “هذا القرار بسبب استحالة حضور كل لاعبي أميركا الجنوبية”.

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