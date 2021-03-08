بفوزه في الانتخابات.. “لابورتا” يطمح لإعادة “برشلونة” للواجهة

تقرير 218

جمهور “برشلونة”؛ يأمل في أن تمثل عودة خوان لابورتا لرئاسة النادي مُجدّدًا؛ نقلة نوعية للفريق بعد المعاناة التي طالته في السنوات الأخيرة .

“لابورتا”؛ حسم السباق الانتخابي في ملعب “الكامب نو”، وعاد لمنصب رئاسة النادي بعد 11 عامًا، فترة أولى تعدّ الأبرز في تاريخ النادي الكاتالوني بألقاب وإنجازات على الصعيد المحلي والأوروبي والعالمي، نجومٌ؛ قدمها الرئيس صاحب الـ 58 عامًا، وارتبط اسمها بـ”البلوغرانا”، في أغلب الرياضات، وخاصةً فريق كرة القدم.

اكتساح “لابورتا”؛ كان واضحًا في انتخابات السابع من مارس بتفوقه على منافسيه فيكتور فونت وتوني فريسكا، إجمالي أصوات الرئيس الجديد لبرشلونة؛ وصل إلى أكثر من 54%، بفارق 25% عن أقرب المنافسين، فيكتور فونت.

المحامي “لابورتا”؛ أمامه الكثير في ولايته الثانية، بعد الأولى والتي شهدت تتويج برشلونة بـ12 لقبًا معه في المجمل، ولاية ارتبطت بالبرازيلي رونالدينيو والكاميروني صامويل إيتو والبرتغالي ديكو والفرنسي تيري هنري والإسباني دافيد فيا والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش ونجوم آخرين.

الهدف الآن؛ هو إعادة برشلونة إلى الطريق الصحيح والواجهة المحلية والأوروبية، وحلحلة الأزمة المالية بتقليص الديون المتراكمة على النادي الكتالوني والتي تأثّرت بقوة جراء أزمة “كورونا”، كما أن إبقاء أسطورة النادي وقائده ليونيل ميسي؛ سيكون أهم أولويات الإدارة المنتخبة قبل انطلاق الموسم المقبل، والبدء في خطة إنعاش جديدة، ربما تٌسفر عن فريقٍ جديدٍ يُحرز الألقاب من مدرسة النادي لاماسيا، وبأسلوب التيكي تاكا الذي ارتبط بالفريق الكتالوني.

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