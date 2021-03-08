“السبيرز” يُحقّق انتصارًا عريضًا أمام “كريستال بالاس”

حقّق “توتنهام” انتصارًا كبيرًا على ضيفه “كريستال بالاس”، بأربعة أهداف مقابل هدف، على ملعب “توتنهام ستاديوم”، في لندن ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وافتتح غاريث بيل التسجيل في الدقيقة الـ 25، مستغلاً تمريرة من الهداف هاري كين، وعدّل كرستيان بينتيكي النتيجة للضيوف في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول برأسية متقنة.

وفي الشوط الثاني؛ عاد “بيل” إلى إضافة الهدف الثاني بعد أربع دقائق، وسجل القائد هاري كين الهدف الثالث بتسديدة رائعة في الدقيقة الـ 52، قبل أن يختتم الرباعية في الدقيقة الـ 76.

ورفع “السبيرز” رصيده بعد هذا الفوز إلى 45 نقطة في المركز السادس، فيما توقف “كريستال بالاس” عند 34 نقطة في المرتبة الـ 13.

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