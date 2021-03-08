تأهباً لمواجهة “انيمبا”.. “الأهلي بنغازي” يبدأ تحضيراته في نيجيريا

بعثة “الأهلي بنغازي”؛ باشرت تحضيراتها مباشرة فور وصولها إلى نيجيريا تأهبًا لمواجهة “انيمبا” في الجولة الأولى من مجموعات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

إدارة نادي “الأهلي”؛ وفرت طائرة خاصة للفريق الأول، لرحلة نيجيريا؛ لتفادي التعب والإرهاق للاعبين، الذين يأملون في تحقيق أفضل بداية في الكونفدرالية.

جميع اللاعبين؛ متواجدون على ذمة الإطار الفني باستثناء إبراهيم بودبوس، الذي سيغيب عن مواجهة “انيمبا” لظروف خاصة.

المدرب الصربي، ديجان ارسوف؛ سيكون عليه دراسة الخصم جيدًا، خاصةً أن الفريق النيجيري يعرف جيدًا منافسات القارة السمراء.

ممثل كرة القدم الليبية؛ سيبدأ رحلته الأفريقية، وهو حاصدٌ للعلامة الكاملة في الدوري الممتاز، بعدما حقّق الفوز في ثلاث لقاءات، كان آخرها انتصارٌ عريضٌ على “الأنوار” برباعية نظيفة.

“الأهلي بنغازي”؛ عاقدٌ العزم على أن يمضي قدمًا في البطولة، وهدفه الأول هو بلوغ الدور الربع النهائي، خاصةً أن الإدارة تعمل جاهدة على تجهيز ملعب بنينا؛ ليكون مسرحًا للأهلي في الكونفدرالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية